Защитник «Айлендерс»: мы провели много времени в своей зоне, но это не оправдание

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Адам Пелек подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:5).



«Мы провели слишком много времени в своей зоне. Такая игра выматывает, и это сказалось. Но это не оправдание. Каждый раз, когда соперник входит в нашу зону, мы обязаны сохранять полную концентрацию», – цитирует Пелека официальный сайт НХЛ на русском языке.

В новом сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» провёл два поединка и в обоих уступил: сначала «Каролине Харрикейнз» (3:6), затем «Флориде Пантерз» (1:5).

В следующей встрече команда из Нью-Йорка встретится в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 20 октября. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.