Бобровский: у меня не было никаких мыслей о том, чтобы что-то доказать критикам

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о победе над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1).



«Ребята проделали отличную работу, удерживая соперников на расстоянии, когда мы играли в меньшинстве. Никто не жалел себя, все выкладывались на полную катушку. Так что это целиком командная победа.

У меня не было никаких мыслей о том, чтобы что-то доказать критикам или кому-то ещё. Я не слышу этих голосов. Я люблю свою работу и всегда был честен с хоккеем, как мог выкладывался и в играх, и в тренировках. И сейчас я стараюсь просто жить моментом. Я здесь, я рад двум очкам, которые мы заработали, и я надеюсь, в следующей игре будет так же», – цитирует Боровского официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне-2021/2022 «Флорида» провела два матча в лиге. Сначала обыграла «Питтсбург Пингвинз» (5:4, ОТ), затем переиграла «Айлендерс».