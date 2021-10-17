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Беннетт – о Бобровском: скамейка буквально сходила с ума после его невероятных сэйвов

Беннетт – о Бобровском: скамейка буквально сходила с ума после его невероятных сэйвов
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт поделился мнением об игре российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1).

«В первом периоде мы совершили пару ошибок, и именно Бобровский не дал им превратиться в пропущенные шайбы. Наша скамейка буквально сходила с ума после этих невероятных сэйвов. Иметь за спиной вратаря, который так играет, – огромное подспорье для команды», – цитирует Беннетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне-2021/2022 «Флорида» провела два матча в лиге. Сначала обыграла «Питтсбург Пингвинз» (5:4, ОТ), затем переиграла «Айлендерс». В следующей игре «Пантерз» встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 октября.

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