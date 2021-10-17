«Кто?». Дастин Браун – о Капризове перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой»

Перед матчем с «Миннесотой» в трансляции из Лос-Анджелеса показали видеоролик с игроками «Кингз», которые говорят о Кирилле Капризове.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун поделился мнением об игроке.



«Кто? Это тот парень из «Миннесоты»?»», – сказал Браун.

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Россиянин Кирилл Капризов отметился результативной передачей.



Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.