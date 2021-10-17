«Авангард» и «Ак Барс» в декабре сыграют в Дубае

17 октября в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось подписание меморандума о намерениях между Континентальной хоккейной лигой, хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города, сообщает официальный сайт омичей.

Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, и первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show.

Dubai Ice Show пройдет с 3 по 5 декабря 2021 года. 3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и «Ак Барсом». Игра приурочена ко Дню России на «Экспо-2020» в Дубае и пройдет на Coca Cola Arena – многофункциональном крытом комплексе вместимостью 17 000 зрителей. Под хоккей с шайбой будет доступно 12 000 мест.