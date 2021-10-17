«Авангард» и «Ак Барс» в декабре сыграют в Дубае

17 октября в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось подписание меморандума о намерениях между Континентальной хоккейной лигой, хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города, сообщает официальный сайт омичей.
Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, и первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show.
Dubai Ice Show пройдет с 3 по 5 декабря 2021 года. 3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и «Ак Барсом». Игра приурочена ко Дню России на «Экспо-2020» в Дубае и пройдет на Coca Cola Arena – многофункциональном крытом комплексе вместимостью 17 000 зрителей. Под хоккей с шайбой будет доступно 12 000 мест.
- 17 октября 2021
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:06
-
08:43
-
08:35
-
08:21
-
08:08
-
07:54
-
07:32
-
07:25
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:49
-
06:46
-
06:38
-
06:26
-
06:18
-
06:05
-
06:00
-
05:57
-
05:49