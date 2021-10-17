Крылов — об игре в Дубае: «Авангард» проведёт мероприятие, которым будет гордиться страна

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал предстоящий матч «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае.



«Лига предложила нам провести матч в ОАЭ, и «Авангард» с радостью поддержал данную инициативу. Знаменательно, что событие пройдет в рамках Дня России на «Экспо-2020», для нас это крайне почетное и ответственное мероприятие. Мы действующие чемпионы не только на льду, но и за его пределами – в маркетинге, по работе с медиа, в социальных сетях, поэтому не сомневаюсь, что наша экспертиза и опыт помогут нам провести Dubai Ice Show на отлично. Это прекрасный новый челлендж для нашего клуба.

Мы должны за короткий срок подготовить арену, на которой еще ни разу не играли в хоккей, к официальному матчу КХЛ, проработать массу деталей. Уверен, что у нас всё получится, и мы проведем мероприятие, которым сможет гордиться не только КХЛ, но и вся страна.

Мы не загадываем на счёт того, чтобы создать клуб КХЛ в Дубае. Мы оценим интерес к вынесенному матчу, и потом будем принимать решение», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.