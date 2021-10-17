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Маганов: «Ак Барс» и «Авангард» – сильнейшие клубы Востока КХЛ, двигающие вперёд индустрию

Маганов: «Ак Барс» и «Авангард» – сильнейшие клубы Востока КХЛ, двигающие вперёд индустрию
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Президент «Ак Барса» Наиль Маганов поделился мнением о матче с «Авангардом», который пройдёт в Дубае в декабре.

«Мы с энтузиазмом приняли предложение Лиги провести матч против «Авангарда» в Дубае. Для нас почётно представлять страну и республику за рубежом, поддержав День России на Экспо-2020. Приятно, что для демонстрации силы и привлекательности нашего хоккея КХЛ выбрала именно матч «Авангарда» и «Ак Барса». Это два сильнейших клуба Восточной конференции, двигающие вперёд всю индустрию. Мы постараемся сделать всё, чтобы зрителям в Дубае запомнился их первый опыт посещения хоккейного матча высокого уровня», – цитирует Маганова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что встреча в Дубае состоится 3 декабря.

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