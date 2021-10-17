Веннстрём и Гудачек продолжат карьеры в Швейцарии
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Два бывших нападающих клубов КХЛ – Себастьян Веннстрём и Либор Гудачек – продолжат карьеру в швейцарской лиге, сообщает Elite prospects.
Веннстрём подписал контракт с «Ажуа», а Гудачек – с «Лугано».
В конце сентября нижнекамский клуб поместил Гудачека в список отказов. Ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.
В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.
Веннстрём проводил первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате нападающий сыграл в 10 матчах, где забросил одну шайбу.
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