Веннстрём и Гудачек продолжат карьеры в Швейцарии

Два бывших нападающих клубов КХЛ – Себастьян Веннстрём и Либор Гудачек – продолжат карьеру в швейцарской лиге, сообщает Elite prospects.

Веннстрём подписал контракт с «Ажуа», а Гудачек – с «Лугано».

В конце сентября нижнекамский клуб поместил Гудачека в список отказов. Ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.



В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.



Веннстрём проводил первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате нападающий сыграл в 10 матчах, где забросил одну шайбу.