П. Зубов: «Амур» в двух играх подряд забивает в большинстве, видны домашние заготовки

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром», который состоится сегодня, 17 октября, в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:30 мск.

«После поездки провели восстановительные мероприятия, перевели дух, вчера потренировались, сегодня – раскатка и в бой.

«Амур»? Посмотрели два их последних матча, это хорошая команда. В двух играх подряд забивают в большинстве, видны домашние тренерские заготовки, проглядывается рисунок. Будет непросто, но сейчас так с любым соперником. Все кусаются, все хотят набирать очки, в том числе и мы.

Удивлены ли их результатом в матче с ЦСКА? Счёт по игре, никакого чуда или сенсации. Просто в тот вечер «Амур» был сильнее.

У Коваленко день рождения? Ждём фееричной игры. Если отталкиваться от годовых биоритмов, то до дня рождения идёт спад, а после – подъём. Надеемся на подъём, чтобы он прибавлял, помогал команде побеждать, был лидером на льду», – цитирует Зубова официальный сайт клуба.