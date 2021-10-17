П. Зубов: «Амур» в двух играх подряд забивает в большинстве, видны домашние заготовки

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром», который состоится сегодня, 17 октября, в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:30 мск.
«После поездки провели восстановительные мероприятия, перевели дух, вчера потренировались, сегодня – раскатка и в бой.
«Амур»? Посмотрели два их последних матча, это хорошая команда. В двух играх подряд забивают в большинстве, видны домашние тренерские заготовки, проглядывается рисунок. Будет непросто, но сейчас так с любым соперником. Все кусаются, все хотят набирать очки, в том числе и мы.
Удивлены ли их результатом в матче с ЦСКА? Счёт по игре, никакого чуда или сенсации. Просто в тот вечер «Амур» был сильнее.
У Коваленко день рождения? Ждём фееричной игры. Если отталкиваться от годовых биоритмов, то до дня рождения идёт спад, а после – подъём. Надеемся на подъём, чтобы он прибавлял, помогал команде побеждать, был лидером на льду», – цитирует Зубова официальный сайт клуба.
- 17 октября 2021
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
13:25
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:06
-
08:43
-
08:35
-
08:21
-
08:08
-
07:54
-
07:32
-
07:25
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:49
-
06:46
-
06:38
-
06:26
-
06:18