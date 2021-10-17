Коваленко: у меня и раньше выпадали игры на день рождения, но вроде я ещё не забивал

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром», который состоится сегодня, 17 октября, в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:30 мск.

«Эмоции после выезда всегда положительные. Да, не привезли 100% очков, чего очень хотелось, но я уверен – если всегда будем на позитиве, поддерживать друг друга, то это поможет. В трудные моменты обидных поражений, когда что-то не получается, обязательно нужно поддерживать друг друга.

«Амур»? Все команды в лиге подравнялись, играют одинаково. Тот же «Амур» в матче с ЦСКА показал, что может победить любую команду. Поэтому никогда нельзя недооценивать соперника. Готовимся по максимуму выкладываться на льду.

Реакция на их победу над ЦСКА? Обычная. Я не смотрел матч, увидел только итоговый счёт и хайлайты. Лично из состава «тигров» знаком с Владимиром Бутузовым, играли с ним за сборную. Видел его гол в ворота ЦСКА, порадовался.

Сейчас почти все одинаково играют при построении, почти у всех третий игрок всегда сзади, никто не хочет проваливаться. Самое главное – акцентировать внимание на своей игре, а не смотреть на соперника.

Сегодня день рождения? Да, конечно, партнёры поздравили. В «Ак Барсе» это традиция: поздравили перед тренировкой. Если память мне не изменяет, то у меня и раньше игры выпадали на день рождения, но вроде бы не забивал. Это обычный день, сегодня думаю только об игре», – цитирует Коваленко официальный сайт клуба.