Генменеджер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья Сергея Толчинского

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о травме нападающего Сергея Толчинского, которую он получил во встрече с «Сибирью».



«Мы сделали Толчинскому МРТ, сейчас пошлём снимки в несколько клиник, чтобы иметь разные мнения. Из этого будем исходить. Травма у Сергея есть, это травма нижней части тела. Пока мы исследуем, какое лечение нужно будет Толчинскому, чтобы ускорить процесс восстановления», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

На 5-й минуте матча форвард «Сибири» Евгений Чесалин применил силовой приём против нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского. После силового Толчинский не смог самостоятельно подняться со льда и ушёл в раздевалку при помощи врача команды.



