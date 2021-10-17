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Генменеджер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья Сергея Толчинского

Генменеджер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья Сергея Толчинского
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о травме нападающего Сергея Толчинского, которую он получил во встрече с «Сибирью».

«Мы сделали Толчинскому МРТ, сейчас пошлём снимки в несколько клиник, чтобы иметь разные мнения. Из этого будем исходить. Травма у Сергея есть, это травма нижней части тела. Пока мы исследуем, какое лечение нужно будет Толчинскому, чтобы ускорить процесс восстановления», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

На 5-й минуте матча форвард «Сибири» Евгений Чесалин применил силовой приём против нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского. После силового Толчинский не смог самостоятельно подняться со льда и ушёл в раздевалку при помощи врача команды.

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