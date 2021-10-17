Сергей Шмелёв вывел «Салават» вперёд в матче с «Магниткой» после шикарной комбинации
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт к середине второго периода — 3:2 в пользу подопечных Томи Лямся.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 6-й минуте матча при счёте 0:0 уфимцы получили возможность сыграть в большинстве после удаления Брендана Лайпсика за опасную игру высоко поднятой клюшкой. На исходе численного преимущества Александр Кадейкин отдал передачу к воротам, Степан Санников прострелил на дальнюю штангу, а Сергей Шмелёв переправил шайбу в сетку — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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