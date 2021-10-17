Назаров — о «Сочи»: шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что ещё тренеру надо?

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мыслями о первом времени в новой команде.

«Как работается в «Сочи»? Даже не ожидал, что под моим руководством будет столько хороших ребят. Они сильно стараются, чтобы стать лучше. Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что ещё тренеру надо?



Были ли драки двор на двор и район на район в моей юности в родном Челябинске? Много чего было. И без драк тоже не обходилось. Но мне повезло: я занимался хоккеем, у меня было по 2-3 тренировки в день, поэтому в таких разборках не участвовал. Но видел их из окна. Меня звали подраться, но я всегда говорил, что мне надо бежать на тренировку.



Матчи в Челябинске для меня особенные? Только первые пару минут. Потом ты погружаешься в процесс и уже неважно, против кого играешь. Везде разыгрываются два очка, и мы должны в каждом матче пытаться эти два очка завоевать.

Для чего на тренировках «Сочи» появилась банка с надписью «Вазелин»? Всё просто: тот, кто не умеет забивать буллиты, должен намазать руки вазелином. Чтобы клюшка лучше прилипала к рукам», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».