Назаров — о «Сочи»: шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что ещё тренеру надо?

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мыслями о первом времени в новой команде.
«Как работается в «Сочи»? Даже не ожидал, что под моим руководством будет столько хороших ребят. Они сильно стараются, чтобы стать лучше. Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что ещё тренеру надо?
Были ли драки двор на двор и район на район в моей юности в родном Челябинске? Много чего было. И без драк тоже не обходилось. Но мне повезло: я занимался хоккеем, у меня было по 2-3 тренировки в день, поэтому в таких разборках не участвовал. Но видел их из окна. Меня звали подраться, но я всегда говорил, что мне надо бежать на тренировку.
Матчи в Челябинске для меня особенные? Только первые пару минут. Потом ты погружаешься в процесс и уже неважно, против кого играешь. Везде разыгрываются два очка, и мы должны в каждом матче пытаться эти два очка завоевать.
Для чего на тренировках «Сочи» появилась банка с надписью «Вазелин»? Всё просто: тот, кто не умеет забивать буллиты, должен намазать руки вазелином. Чтобы клюшка лучше прилипала к рукам», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».
- 17 октября 2021
-
17:19
-
16:52
-
16:43
-
16:12
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
13:25
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:06
-
08:43
-
08:35
-
08:21
-
08:08
-
07:54
-
07:32
-
07:25
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:49