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Кошечкин совершил потрясающий сейв, отбив шайбу после броска по пустым воротам

Кошечкин совершил потрясающий сейв, отбив шайбу после броска по пустым воротам
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт к началу третьего периода — 5:2 в пользу подопечных Томи Лямся.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» уфимцы, зайдя в зону магнитогорцев, проводили долгую атаку, пытаясь вывести игрока на бросок. Шайбу получил Павел Коледов и от синей линии «зарядил» в угол — Василий Кошечкин щитком отбил снаряд. Однако Данил Башкиров с пятака попытался добить шайбу в сетку, но вратарь в шикарном броске повторно спас команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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