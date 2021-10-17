Кошечкин совершил потрясающий сейв, отбив шайбу после броска по пустым воротам

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт к началу третьего периода — 5:2 в пользу подопечных Томи Лямся.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 32-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» уфимцы, зайдя в зону магнитогорцев, проводили долгую атаку, пытаясь вывести игрока на бросок. Шайбу получил Павел Коледов и от синей линии «зарядил» в угол — Василий Кошечкин щитком отбил снаряд. Однако Данил Башкиров с пятака попытался добить шайбу в сетку, но вратарь в шикарном броске повторно спас команду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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