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Кравцов посетил матч «Трактора». Ранее «Рейнджерс» разрешили вести переговоры об обмене

Кравцов посетил матч «Трактора». Ранее «Рейнджерс» разрешили вести переговоры об обмене
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Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и московским «Динамо» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.

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