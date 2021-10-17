Кравцов посетил матч «Трактора». Ранее «Рейнджерс» разрешили вести переговоры об обмене
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Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и московским «Динамо» (4:3).
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.
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