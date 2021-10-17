Олег Знарок находится в ложе СКА на матче команды с «Барысом»

Бывший тренер СКА Олег Знарок был замечен на матче санкт-петербургской команды с нур-султанским «Барысом». Специалист находится в ложе СКА, сообщает телеграм-канал «Хоккейный ГлавШтаб».
В матче, проходящем на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершился первый период. Нур-султанская команда лидирует в счёте — 1:0. На 6-й минуте шайбу забросил Кирилл Савицкий. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Даррен Диц и Аркадий Шестаков.
Ранее появилась информация, согласно которой Олег Знарок станет консультантом команды России на Олимпийских играх, которые состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). 24 сентября объявили, что сборную России возглавит Знарок, однако 28 сентября ФХР опубликовала официальную информацию о назначении Алексея Жамнова главным тренером национальной команды.
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