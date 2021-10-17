Худобин впервые в сезоне займёт место в старте «Далласа». Он сыграет с «Оттавой»

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин впервые в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в новом сезоне выйдет в старте. Он сыграет с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист Саад Юсуф на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на главного тренера «шерифов» Рика Боунесса.

В предыдущем матче «Далласа» с «Нью-Йорк Рейнджерс» в старте вышел Брэйден Холтби. 32-летний канадец провёл на льду 48 минут 7 секунд, отразив 25 бросков и пропустив две шайбы. Он был заменён на Антона Худобина за 11:53 до конца третьего периода.

35-летний Худобин в регулярном чемпионате — 2020/2021 провёл 32 матча за «Даллас», в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5. Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.



Матч между «Далласом» и «Оттавой» пройдёт ночью с 17 на 18 октября. Начало — в 0:00 мск.