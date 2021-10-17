Худобин впервые в сезоне займёт место в старте «Далласа». Он сыграет с «Оттавой»

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин впервые в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в новом сезоне выйдет в старте. Он сыграет с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист Саад Юсуф на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на главного тренера «шерифов» Рика Боунесса.
В предыдущем матче «Далласа» с «Нью-Йорк Рейнджерс» в старте вышел Брэйден Холтби. 32-летний канадец провёл на льду 48 минут 7 секунд, отразив 25 бросков и пропустив две шайбы. Он был заменён на Антона Худобина за 11:53 до конца третьего периода.
35-летний Худобин в регулярном чемпионате — 2020/2021 провёл 32 матча за «Даллас», в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5. Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.
Матч между «Далласом» и «Оттавой» пройдёт ночью с 17 на 18 октября. Начало — в 0:00 мск.
- 17 октября 2021
-
19:01
-
18:35
-
18:24
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:47
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:43
-
16:12
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
13:25
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:06
-
08:43
-
08:35