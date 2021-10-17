СКА обменял Менелла в «Йокерит». Российский клуб получил права на экс-игрока «Коламбуса»

СКА и «Йокерит» совершили обмен, сообщается на официальном сайте финского клуба.

Так, санкт-петербургская команда обменяла права на Бреннана Менелла в «Йокерит». Более того, финны получат значительную финансовую компенсацию. В обмен к российскому клубу отойдут права на экс-игрока «Коламбус Блю Джекетс» Микко Лехтонена.

Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что защитник Микко Лехтонен отстранён от команды, так как отказался ехать в фарм-клуб, выступающий в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, в июле хоккеист подписал годичный контракт с «Коламбусом».



27-летний финн оказался в стане «Блю Джекетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых отдал шесть результативных передач.



В 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.