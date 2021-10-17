Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА обменял Менелла в «Йокерит». Российский клуб получил права на экс-игрока «Коламбуса»

СКА обменял Менелла в «Йокерит». Российский клуб получил права на экс-игрока «Коламбуса»
Комментарии

СКА и «Йокерит» совершили обмен, сообщается на официальном сайте финского клуба.

Так, санкт-петербургская команда обменяла права на Бреннана Менелла в «Йокерит». Более того, финны получат значительную финансовую компенсацию. В обмен к российскому клубу отойдут права на экс-игрока «Коламбус Блю Джекетс» Микко Лехтонена.

Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что защитник Микко Лехтонен отстранён от команды, так как отказался ехать в фарм-клуб, выступающий в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в июле хоккеист подписал годичный контракт с «Коламбусом».

27-летний финн оказался в стане «Блю Джекетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых отдал шесть результативных передач.

В 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Новость по теме
«Коламбус» отстранил Лехтонена из-за отказа ехать в фарм-клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021