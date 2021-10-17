СКА заключил четырёхлетнее соглашение с экс-защитником «Коламбуса» Лехтоненом

СКА заключил контракт с защитником Микко Лехтоненом, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение заключено на четыре года.

Ранее к санкт-петербургской команде в результате обмена с «Йокеритом» отошли права на экс-игрока «Коламбус Блю Джекетс» Микко Лехтонена. Финский клуб получил права на Бреннана Менелла. Более того, «Йокерит» получит значительную финансовую компенсацию.



Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что защитник Микко Лехтонен отстранён от команды, так как отказался ехать в фарм-клуб, выступающий в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, в июле хоккеист подписал годичный контракт с «Коламбусом».



27-летний финн оказался в стане «Блю Джекетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых отдал шесть результативных передач.



В 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.