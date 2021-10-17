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«Барыс» во второй раз в сезоне обыграл СКА

«Барыс» во второй раз в сезоне обыграл СКА
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Барыс
Нур-Султан
0:1 Савицкий (Диц, Шестаков) – 05:28' (5x5)   1:1 Зыков (Галимов, Кирсанов) – 21:21' (5x5)   1:2 Михайлис (Валк, Старченко) – 26:49' (5x4)   2:2 Бурдасов (Кузьменко, Пыленков) – 28:33' (5x5)   3:2 Галимов (Воробьёв) – 34:02' (5x5)   3:3 Старченко (Лилья, Михайлис) – 38:16' (5x4)   3:4 Михайлис – 65:00' (ПБ)

На 6-й минуте Кирилл Савицкий вывел нур-султанцев вперёд. На 22-й минуте Валентин Зыков сравнял счёт. На 27-й минуте Никита Михайлис забросил вторую шайбу в ворота Александра Самонова. На 29-й минуте Антон Бурдасов восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте Эмиль Галимов с передачи Михаила Воробьёва в первый раз в матче вывел вперёд СКА. На 39-й минуте Роман Савченко сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Минске сыграет с местным «Динамо». СКА примет финский «Йокерит». Обе встречи пройдут 19 октября.

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