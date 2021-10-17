«Барыс» во второй раз в сезоне обыграл СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 6-й минуте Кирилл Савицкий вывел нур-султанцев вперёд. На 22-й минуте Валентин Зыков сравнял счёт. На 27-й минуте Никита Михайлис забросил вторую шайбу в ворота Александра Самонова. На 29-й минуте Антон Бурдасов восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте Эмиль Галимов с передачи Михаила Воробьёва в первый раз в матче вывел вперёд СКА. На 39-й минуте Роман Савченко сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Минске сыграет с местным «Динамо». СКА примет финский «Йокерит». Обе встречи пройдут 19 октября.