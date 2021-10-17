Кудашов — об удалении Клинкхаммера: это несдержанность. Конечно, оно стало критическим
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Трактором» (3:5).
«Очень много удалений. С первого периода как начали, так и продолжили. С таким количеством штрафа сложно выиграть. «Трактор» — мастеровитая команда. Удаление Клинкхаммера стало критическим? Есть игровые удаления, а есть вот такие. Это несдержанность. Конечно, оно стало критическим.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В больших матчах идут поражения? Не бывает, чтобы была одна причина. Всегда они идут в комплексе. Игра в обороне, проигранные единоборства, незабитые шайбы — всё это приводит к таким результатам», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».
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