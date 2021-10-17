«Всё, что ни делается, — к лучшему». Зыков — о дебюте за СКА только с третьего раза

Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4 Б) и свой дебют в составе санкт-петербургской команды.

«Хорошая игра, очень плотная. Обе команды давили, всё решилось в буллитах. Могли выиграть, но удача была не на нашей стороне. Потихоньку вливаюсь. Для первого матча было неплохо. Буду стараться лучше с каждой встрече. Восемь силовых? Не считаю, просто играю в хоккей.

Очень позитивные ощущения от того, что дома нахожусь. Это здорово. Очень приятно. Только положительные эмоции. Очень рад быть в СКА. Дебютировал только с третьего раза? Всё, что ни делается, — к лучшему. Всё нормально», — передаёт слова Зыкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.