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«Всё, что ни делается, — к лучшему». Зыков — о дебюте за СКА только с третьего раза

«Всё, что ни делается, — к лучшему». Зыков — о дебюте за СКА только с третьего раза
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Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4 Б) и свой дебют в составе санкт-петербургской команды.

«Хорошая игра, очень плотная. Обе команды давили, всё решилось в буллитах. Могли выиграть, но удача была не на нашей стороне. Потихоньку вливаюсь. Для первого матча было неплохо. Буду стараться лучше с каждой встрече. Восемь силовых? Не считаю, просто играю в хоккей.

Очень позитивные ощущения от того, что дома нахожусь. Это здорово. Очень приятно. Только положительные эмоции. Очень рад быть в СКА. Дебютировал только с третьего раза? Всё, что ни делается, — к лучшему. Всё нормально», — передаёт слова Зыкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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