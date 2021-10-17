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«Коламбус» вернул Егора Чинахова из АХЛ

«Коламбус» вернул Егора Чинахова из АХЛ
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«Коламбус Блю Джекетс» вернул нападающего Егора Чинахова из АХЛ, сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.

15 октября 20-летний россиянин был переведён в состав «Кливленд Монстерз», а минувшей ночью забросил шайбу в матче с «Сиракьюз» (5:4 ОТ).

Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ с «Аризоной Койотс» (8:2). Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.

Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.

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