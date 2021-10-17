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В «Йокерите» отреагировали на критику клуба финскими болельщиками за сделку со СКА

В «Йокерите» отреагировали на критику клуба финскими болельщиками за сделку со СКА
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Координатор игроков «Йокерита» Янне Вуоринен на своей странице в «Твиттере» ответил болельщикам, которые остались недовольны сделкой со СКА. Финский клуб приобрёл права на защитника Бреннана Менелла в обмен на Микко Лехтонена. Кроме того, «джокеры» получили значительную денежную компенсацию.

«Новость вызвала уйму эмоций — я понимаю реакцию болельщиков. Приятно видеть страстные, а также более аналитические и спокойные размышления о торговле игроками. В этом и есть лучшая сторона этой поддержки — отличные эмоции. Здорово, что «джокеры» интересуют людей!» — говорится в сообщении.

Напомним, после обмена с «Йокеритом» СКА заключил соглашение с финским защитником Микко Лехтоненом сроком на четыре года.

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