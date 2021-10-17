Главный тренер «Амура»: главное, чтобы у ребят после хороших матчей росла уверенность

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
«В начале мы немного растерялись, потом команда стала очень хорошо двигаться, бороться. Оказывали достойное сопротивление «Ак Барсу» в первом периоде, потом тоже немного добавили. Второй период был очень хороший, но в конце, к сожалению, пропустили гол немного неприятный. В целом игра была очень боевая, на хороших скоростях, было много борьбы, самоотверженности, обе команды создавали хорошие моменты. Овертайм, буллиты — здесь нужно мастерство. Уже второй овертайм проводим как-то неуверенно, хотя дома выигрывали. Но ничего, мы на выезде против сильного соперника сыграли достойно, взяли одно очко.
«Амур» провёл хорошую выездную серию, но идёт вне плей-офф в турнирной таблице? В целом мы со всеми хорошо играем в последнее время. Просто поражения в овертаймах… Может быть, если бы мы взяли очки, то уже были бы в зоне плей-офф. Сейчас для нас самое главное — наладить игру, чтобы у ребят после хороших матчей с сильными командами росла уверенность. В КХЛ нет слабых команд, поэтому наша задача — стараться побеждать в каждой встрече. Команда показывает хороший агрессивный хоккей. Видно, что все, кто на площадке, стараются, очень хотят победить, принести «Амуру» два очка, которые помогут подняться в зону плей-офф.
Есть ли какие-то проблемы с тем, что я принял команду в ходе сезона? Нет, никаких проблем нет. Считаю, что, если возглавил — надо сразу работать, что-то улучшать, исправлять, а не думать о том, что было. Всё хорошо, я доволен», — цитирует Кравеца официальный сайт казанцев.
- 17 октября 2021
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