Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 18 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 18 октября.

В Западной конференции единоличное первое место сохранил «Йокерит». СКА мог приблизиться к финнам, но в овертайме уступил «Барысу» и теперь отстаёт на одно очко от «джокеров» — 27 очков в 19 встречах. Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и обошло московских одноклубников и ЦСКА, у которых по 24 балла, расположившись на третьем месте с 26 очками в 18 матчах. «Локомотив» после победы над «Куньлунем» приблизился к столичным командам на расстояние двух баллов.

На Востоке сменился лидер. «Металлург» потерпел поражение в матче с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» обыграл московское «Динамо», в результате чего челябинцы, обогнав магнитогорцев на два балла, вышли на первое место в конференции — 34 очка. Уфимцы же, оставшись на третьем месте, приблизились к «Металлургу» на расстояние четырёх баллов — у них 28 очков после 19 встреч. «Ак Барс» не отстаёт: после победы в матче с «Амуром» у казанцев 27 очков, но на одну встречу больше — 20. «Барыс», обыграв СКА, закрепился на седьмом месте.