Подколзин — о первом голе в НХЛ: уснул только в полчетвёртого

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ.
«Ещё 79 матчей, в которых нужно прыгнуть выше головы? Я всё лето готовился к этому. Да и здесь нет времени расстраиваться, если что-то не получилось. Очень много матчей, и есть шансы быстро исправить ситуацию. Мне это сразу объяснили. Здесь очень интересно: до последней минуты третьего периода не знаешь, выиграешь или проиграешь.
Во сколько уснул после заброшенной шайбы? В полчетвёртого, наверное, только. Хотя уже на следующей день у нас матч был. Пересматривал ли видео потом? Да, пересматривал. Круто», — приводит слова Подколзина «Спорт-экспресс».
Напомним, 16 октября в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.
- 17 октября 2021
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