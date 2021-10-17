Кожевников: Лехтонен способен стать одним из ключевых игроков СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход финского 27-летнего защитника Микко Лехтонена в СКА.

«Приглашение Лехтонена — отличная работа. Финн обладает опытом игры в НХЛ, набирал много очков за «Йокерит». Цифры по системе «гол+пас» у него такие, каких нет у половины нападающих КХЛ. Он здорово играет и за сборную, тоже постоянно там набирает очки. Уверен, что Лехтонен быстро впишется в игру СКА и станет ключевым игроком команды», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, ранее к санкт-петербургской команде в результате обмена с «Йокеритом» отошли права на экс-игрока «Коламбус Блю Джекетс» Микко Лехтонена. Финский клуб получил права на Бреннана Менелла. Более того, «Йокерит» получит значительную финансовую компенсацию.