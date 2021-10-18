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Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой»

Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Крис Тирни и ещё один гол забил Ник Пол. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зайцев не отметился результативными действиями.

За «Даллас» отличились Михаэль Раффль и Джо Павелски. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей. Нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин сделал 24 сейва и пропустил 3 гола.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2021, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Раффль (А. Радулов, Факса) – 04:34' (5x5)   1:1 Пол (Браун, Зуб) – 05:24' (5x5)   2:1 Тирни (Пинто, Браун) – 29:20' (5x4)   3:1 Тирни (Сэнфорд, Браун) – 39:00' (5x4)   3:2 Павелски (Факса, Секера) – 54:17' (5x5)
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