Волков: «Авангард» с начала сезона понял, каким раздражителем для всех является чемпион

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мнением о причинах поражений клуба в начале сезона.
«Очевидно, что старт сезона мог быть стабильнее, в первую очередь, по набору очков. Все семь поражений «Авангард» потерпел в основное время, а мог даже в этих играх цеплять жизненно необходимые очки.
О причинах уже много раз говорил Боб Хартли, и я солидарен с мнением, что травмы ключевых игроков, отъезд игроков в сборные наложили отпечаток на предсезонный сбор. Уже там мы на себе почувствовали с первых игр, каким раздражителем является чемпион для всех соперников.Адаптация новичков – это всегда непредсказуемый по времени процесс, причём как на льду, так и за его пределами. Объяснить, как и почему это происходит, очень сложно, так как все люди разные и тратят разное время на привыкание к новой атмосфере и системе», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 18 октября 2021
-
10:05
-
09:47
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:26
-
06:00
-
02:39
- 17 октября 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:29
-
23:16
-
23:11
-
23:08
-
22:48
-
22:27
-
22:09
-
21:55
-
21:43
-
21:22
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:55
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:06
-
19:01
-
18:35