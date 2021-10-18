Волков: «Авангард» с начала сезона понял, каким раздражителем для всех является чемпион

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мнением о причинах поражений клуба в начале сезона.



«Очевидно, что старт сезона мог быть стабильнее, в первую очередь, по набору очков. Все семь поражений «Авангард» потерпел в основное время, а мог даже в этих играх цеплять жизненно необходимые очки.



О причинах уже много раз говорил Боб Хартли, и я солидарен с мнением, что травмы ключевых игроков, отъезд игроков в сборные наложили отпечаток на предсезонный сбор. Уже там мы на себе почувствовали с первых игр, каким раздражителем является чемпион для всех соперников.Адаптация новичков – это всегда непредсказуемый по времени процесс, причём как на льду, так и за его пределами. Объяснить, как и почему это происходит, очень сложно, так как все люди разные и тратят разное время на привыкание к новой атмосфере и системе», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.