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ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Волков: «Авангард» с начала сезона понял, каким раздражителем для всех является чемпион

Волков: «Авангард» с начала сезона понял, каким раздражителем для всех является чемпион
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мнением о причинах поражений клуба в начале сезона.

«Очевидно, что старт сезона мог быть стабильнее, в первую очередь, по набору очков. Все семь поражений «Авангард» потерпел в основное время, а мог даже в этих играх цеплять жизненно необходимые очки.

О причинах уже много раз говорил Боб Хартли, и я солидарен с мнением, что травмы ключевых игроков, отъезд игроков в сборные наложили отпечаток на предсезонный сбор. Уже там мы на себе почувствовали с первых игр, каким раздражителем является чемпион для всех соперников.Адаптация новичков – это всегда непредсказуемый по времени процесс, причём как на льду, так и за его пределами. Объяснить, как и почему это происходит, очень сложно, так как все люди разные и тратят разное время на привыкание к новой атмосфере и системе», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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