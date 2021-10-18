Волков: сказали Найту, что хотим видеть его в Омске. С Толчинским такой беседы ещё не было

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о работе над продлением контрактов с форвардами Сергее Толчинским и Корбане Найте.



«Идёт ли работа по продлению контрактов с Толчинским и Найтом? Их ситуации немного отличаются. Корбан становится неограниченно свободным агентом, предварительно мы с ним уже побеседовали о том, что очень хотим видеть его в Омске. С Толчинским пока такой беседы не было. Мы хотим, чтобы он роль лидера сохранял весь сезон, и в таком случае мы будем готовы пойти на достойные условия. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы Сергей продолжал радовать омских болельщиков. Моё правило — финансовая дисциплина должна распространяться и в раздевалке. Но, конечно, из этого правила есть исключения», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.