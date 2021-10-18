В организме погибшего в августе экс-игрока «Бостона» Хейза обнаружены кокаин и фентанил

Стала известна причина смерти экс-нападающего «Бостон Брюинз» Джимми Хейза, ушедшего из жизни в августе 2021 года в возрасте 31 года.
В организме экс-хоккеиста найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин, сообщает Boston Globe.
«Я была в шоке. Я была уверена, что это не связано с наркотиками. Я правда думала, что это был сердечный приступ или что-то ещё, но не наркотики. В этом не было никакого смысла, поэтому было сложно», – цитирует вдову Джимми Хэйсу Кристен Boston Globe.
Хейз был задрафтован в 2008 году во втором раунде под общим 60-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий выступал за ряд команд Национальной хоккейной лиги: «Бостон», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз». Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач при общем показателе полезности «-29».
Форвард завершил карьеру в 2019 году.
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