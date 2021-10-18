Тренер «Оттавы»: сегодня на площадке был хоккей больших мальчиков

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о победе над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:2).
«Сегодня на площадке был хоккей больших мальчиков.
«Старс» – большая, тяжелая команда, которая играет в вертикальный, быстрый, силовой хоккей. И стоит отдать должное нашим ребятам, которые с первого периода были к такому готовы», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне «Даллас» провёл три встречи, и одержал в них одну победу – в стартовом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2, ОТ). Затем «Старз» дважды уступили: 1:3 «Торонто Мэйпл Лифс» и 2:3 «Оттаве», «Сенаторз» также провели три встречи, но одержали две победы: обыграли «Торонто» (3:2) и «Даллас» (3:2), но уступили в ещё одной встрече с «мэйпл Лифс» (1:3).
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