Занатта: в очередной раз могу отметить характер «Куньлуня»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:3).
«Две грубые ошибки были допущены в первом периоде. Один раз не сумели выйти из зоны, а также почти сумели убить второе подряд удаление, но на последних секундах пропустили. В очередной раз могу отметить характер нашей команды, мы выиграли второй и третий периоды, но проиграли матч. К сожалению, за те ошибки, что мы допустили в первом периоде, нам пришлось расплатиться», – цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.
Напомним, что после первого периода китайский клуб уступал 0:3, а по ходу третьей двадцатиминутки – 1:4.
В следующем матче подопечные Занатты встретятся с «Северсталью» 19 октября.
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