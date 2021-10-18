Занатта: в очередной раз могу отметить характер «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:3).

«Две грубые ошибки были допущены в первом периоде. Один раз не сумели выйти из зоны, а также почти сумели убить второе подряд удаление, но на последних секундах пропустили. В очередной раз могу отметить характер нашей команды, мы выиграли второй и третий периоды, но проиграли матч. К сожалению, за те ошибки, что мы допустили в первом периоде, нам пришлось расплатиться», – цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после первого периода китайский клуб уступал 0:3, а по ходу третьей двадцатиминутки – 1:4.

В следующем матче подопечные Занатты встретятся с «Северсталью» 19 октября.