Голкипер «Торонто» Мразек пропустит около 2 недель из-за травмы

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Петер Мразик пропустит около двух недель из-за травмы, сообщает Марк Мастерс в «Твиттере», ссылаясь на слова главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа.

Ранее «Мэйпл Лифс» подписали однодневный контракт с голкипером из студенческой лиги Алексом Бишопом.



Вратарь «Торонто» Петр Мразек получил травму в преддверии матча с «Оттавой Сенаторз», который состоится завтра, 17 октября, в 2:00 мск. Из-за того, что «Мэйпл Лифс» приблизились к потолку зарплат, они не могут вызвать голкипера из АХЛ.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь команд из Восточной и Западной конференции выйдут в плей-офф. Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшая трофей два года подряд (2020, 2021).