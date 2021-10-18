Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что его советниками будут известные функционеры Валерий Каменский и Игорь Есмантович. За скаутинг в сборной будет отвечать знаменитый в прошлом хоккеист Владимир Малахов.
«Каменский и Есмантович — советники главного тренера сборной России. В штабе также будет Малахов, который отвечает за скаутинг.
Советникам сборной России мы дадим направление, всё обсудим. Тот же Каменский – человек с большим опытом. Я его знаю давно, по многим вещам я с ним советовался, когда стоял на лавке. По Игорю Есмантовичу могу сказать, что его знает весь хоккейный мир, работает генменеджером в ЦСКА. Он знает игроков, которые работают на нашем российском рынке. Это пригодится для общего дела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее стало известно, что помогать Жамнову в тренерском штабе сборной России будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером национальной команды будет знаменитый нападающий Илья Ковальчук.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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