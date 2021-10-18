Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о сроках контракта со сборной России.

«Контракт заключён до конца Олимпиады, в нём есть пункт о пролонгации. Но я сейчас об этом не думаю. Главное – это Олимпиада», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее специалист объявил имена помощников и советников, которые войдут в штаб команды на предстоящие Игры.

С 2018 года специалист входил в тренерский штаб команды, а на победных для России олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане был ассистентом Олега Знарка.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.