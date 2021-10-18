Новиков – о С. Фёдорове: в ЦСКА он принял среднее хозяйство. Великий армейский дух улетел

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров вошёл в штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022



«Он принял, мягко говоря, среднее хозяйство в ЦСКА. От него там много не зависит, а зависит больше от ребят в команде: насколько они уважают тренера, если да, то обязаны прыгать выше головы в каждой игре. Я убеждён, что ЦСКА превращался в бизнес-структуру, а великий армейский дух улетел. Одно дело, когда был Радулов, другие, а сейчас – средняя команда, и Фёдоров ничего сверх своих возможностей не сделает. Руководители клуба должны помочь тренеру. Надо заниматься и детскими школами, и молодёжными командами», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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