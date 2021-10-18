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Жамнов – о Кузнецове: он горит желанием сыграть на Олимпиаде, работаем в этом направлении

Жамнов – о Кузнецове: он горит желанием сыграть на Олимпиаде, работаем в этом направлении
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецва попасть на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай).

«Что касается ситуации Евгения Кузнецова, то мы работаем в этом направлении. Будем стараться, чтобы он участвовал в Олимпиаде. Но там много нюансов. Как у нас будет больше информации, мы её объявим. Я говорил с Женей, он горит желанием. Всё что было — это в прошлом. Надеемся, что он поможет сборной на Играх», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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