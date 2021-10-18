Жамнов: Россия поборется за золото ОИ. Всегда можно настроиться на один матч с Канадой

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от Олимпиады-2022.
«Я сам участвовал на Олимпиаде, когда играл ещё в СССР, СНГ. Работал в тренерском штабе на Играх-2018, у нас там было время для подготовки. Сейчас ситуация совсем другая. У нас будет максимум две тренировки перед началом турнира. В конце октября полечу в Северную Америку, буду встречаться с ребятами, но хочется вживую пообщаться, показать наши схемы. Ребята должны заранее понимать, что мы хотим от них видеть в Китае.
Будет ли давить на сборную титул, добытый на прошлой Олимпиаде? Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевать в первый раз. Будет тяжело победить, приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Как бы ни говорили, что канадцы сильны, они сильны, но всегда можно настроиться на один матч с Канадой. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 октября 2021
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