Жамнов: не представляю, что должно случиться, чтобы НХЛ не было на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о том, что НХЛ может не отпустить игроков на олимпийские игры-2022 в случае ухудшения эпидимеологической обстановки в мире.

«Кубок Первого канала — проверка боем. Нужно понять химию на лавке. Плюс не исключаем варианта Б, что НХЛ откажется от участия в Олимпиаде, но это, конечно, маловероятно. Не представлю, что должно случиться, чтобы они не поехали на Олимпиаду. А нам надо поработать вместе, понять кто за что отвечает, и все нюансы убрать перед Пекином», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.