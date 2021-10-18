Жамнов: Ковальчука не будет на лавке. Можно сказать, что он неофициальный капитан

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что нападающего Ильи Ковальчука, который назначен генеральным менеджером сборной, не будет на скамейке во время матчей Олимпиады-2022.

«Думаю, с Ковальчуком ничего дорабатывать не надо. Он готов, заряжен. На лавке его не будет, там только тренерский штаб. Можно сказать, что он неофициальный капитан. У Ильи большой авторитет среди игроков, к нему с уважением относятся и журналисты. Даже не сомневаюсь, что он поможет в сборной», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.