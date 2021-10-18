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«Илья в шикарной форме». Фетисов допустил, что Ковальчук возобновит карьеру после ОИ-2022

«Илья в шикарной форме». Фетисов допустил, что Ковальчук возобновит карьеру после ОИ-2022
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном возобновлении карьеры Ильи Ковальчука.

«Конечно, Ковальчук хотел возобновить карьеру. Илья в шикарной форме: мы вместе играем три раза в неделю. Он ни в коем случае не расслабляется — много тренируется. Обычно на конец сезона принимается решение получить в команду ветерана, который может помочь выиграть. Мне кажется, Ковальчук может возобновить игровую карьеру после Олимпиады», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, что ранее Ковальчук был назначен на пост генерального менеджера сборной России на Олимпиаду-2022.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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