«Авангард» расторг контракт с защитником Соловьёвым

Омский «Авангард» объявил о расторжении контракта с защитником Алексеем Соловьёвым.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение с хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию.



В этом сезоне 27-летний защитник провёл пять матчей в Высшей хоккейной лиге за «Омские Крылья», отдав одну голевую передачу при показателе полезности «+3».



В прошлом регулярном чемпионате Соловьёв сыграл за «Авангард» 13 матчей, отдав три голевые передачи при полезности «+2». Также в победном для клуба плей-офф хоккеист принял участие в одной встрече.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 17 матчей. В следующей игре омский клуб сыграет в гостях с «Сочи». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало — в 19:30 мск.