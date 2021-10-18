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ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» расторг контракт с защитником Соловьёвым

«Авангард» расторг контракт с защитником Соловьёвым
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Омский «Авангард» объявил о расторжении контракта с защитником Алексеем Соловьёвым.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение с хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию.

В этом сезоне 27-летний защитник провёл пять матчей в Высшей хоккейной лиге за «Омские Крылья», отдав одну голевую передачу при показателе полезности «+3».

В прошлом регулярном чемпионате Соловьёв сыграл за «Авангард» 13 матчей, отдав три голевые передачи при полезности «+2». Также в победном для клуба плей-офф хоккеист принял участие в одной встрече.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 17 матчей. В следующей игре омский клуб сыграет в гостях с «Сочи». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало — в 19:30 мск.

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