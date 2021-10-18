Мичков, Макин, Крохалев и Гуляев — лучшие игроки недели в МХЛ

Молодёжная хоккейная лига представила лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



Лучшим голкипером стал Глеб Макин из МХК «Молот». 19-летний голкипер на минувшей неделе сыграл три матча, одержал одну победу и пропустил две шайбы. В одной игре сохранил ворота в неприкосновенности. Коэффициент надёжности – 0,64. Процент отраженных бросков – 97%. Всего отразил 67 из 69 бросков по своим воротам. На площадке голкипер провёл 187 минут и 57 секунд.



Богдан Крохалев из «Стальных Лис» стал лучшим защитником недели. 18-летний игрок обороны провёл три матча, в которых забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Показатель полезности – «+6». Крохалев не набрал ни одной минуты штрафа и стал автором двух победных голов.



Лучшим нападающим стал игрок атаки «СКА-Варяг» Матвей Мичков. 16-летний форвард провёл три матча, в которых отметился 4 шайбами и 4 результативными передачами. Показатель полезности – «+3». На его счету хет-трик, одна шайба в большинстве, одна в меньшинстве и один победный гол.



Михаил Гуляев из «Омских Ястребов» признан лучшим новичком недели, сыгравший четыре матча, в которых набрал 5 (0+5) очков. В игре против «Тюменского Легиона» он сделал ассистентский хет-трик.

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