Хартли — о предстоящем матче с «Сочи»: ждём гораздо больше прессинга и силового хоккея

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о предстоящем матче с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Мы ожидаем матч, в котором будет гораздо больше прессинга со стороны соперника, чем в прошлой нашей игре в Балашихе против этой команды. Однако всегда нужно играть в свой хоккей, делая при этом небольшие изменения в зависимости от другой команды. Но действительно — сегодня мы ждём более силового хоккея.



Надеюсь, негативный период позади. Но это хоккей, а сезон длинный, и всегда будут взлёты и падения. Самое важное — это держаться вместе. Именно это мы старались донести до команды, когда проигрывали. Мы выкладывались, показывали хороший хоккей, игроки всё больше понимали, что от них требуется. Так или иначе, сама игра идёт на льду, против нас сражались серьёзные соперники. И нашим хоккеистам нужно отдать должное.



Команда — всегда на первом плане. Мы это видели в прошлом плей-офф, потеряв много игроков из-за травм. Необходимо доверять тем, кто у тебя сейчас в заявке. У нас отличные лидеры, отличные игроки. И сегодня мы начинаем крайне важную выездную серию», — приводит слова Хартли YouTube-аккаунт клуба.



Матч между «Сочи» и «Авангардом» начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.