Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»

Нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову может понадобиться операция, сообщает в «Твиттере» журналист Эрик Эрлендссон.



Отмечается, что точные сроки восстановления и методы лечения будут определены чуть позже.



Кучеров не сумел продолжить игру регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем.



Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.



В следующем матче сезона «Тампа» дома примет «Флориду». Матч состоится в среду, 20 октября. Начало — в 2:00 мск.