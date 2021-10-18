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Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»

Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»
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Нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову может понадобиться операция, сообщает в «Твиттере» журналист Эрик Эрлендссон.

Отмечается, что точные сроки восстановления и методы лечения будут определены чуть позже.

Кучеров не сумел продолжить игру регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.

В следующем матче сезона «Тампа» дома примет «Флориду». Матч состоится в среду, 20 октября. Начало — в 2:00 мск.

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