Майоров — о Ковальчуке: не уверен, что он справится с ролью генменеджера. У него нет опыта

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о Алексее Жамнове и его тренерском штабе, а также о назначении Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России на Олимпиаду — 2022.
«К тому, что Жамнов возглавит сборную России на Олимпиаде, я отношусь совершенно спокойно. Всё же некоторый опыт у Алексея есть. Ему в «Спартаке» случалось спускаться на лавку и замещать главного тренера команды. Да и в сборной он успел на чемпионатах мира на скамейке поработать. Хотя в целом практики у него, конечно, маловато.
Тут надо понимать, что тренер и его команда может попасть по ходу турнира в совершенно разные ситуации. И у любого специалиста должны быть опробованные наработки — как эти трудности преодолевать. Жамнову подобных навыков может не хватить.
А так сборная собирается на короткий период. От тренерского штаба будет требоваться нацелить команду на решение чётко определённых задач с учётом конкретного соперника.
На таком коротком турнире очень важно единомыслие в тренерском штабе. Тем более, что людей в штабе так много — аж пять человек. Сложность как раз в том, что все они имеют совершенно разный тренерский опыт. Думаю, что главный принцип выбора был такой — люди должны быть хорошо знакомы с энхаэловским хоккеем.
Жамнов заявил, что лично помощников подбирал. Видимо, все они близки ему по видению хоккея. Посмотрите на любую европейскую команду. Хоть хоккейную, хоть футбольную. Вот пришел Руй Витория в «Спартак» и притащил за собой ещё четырех помощников из Португалии, с которыми привык работать. Поэтому и Жамнов пригласил людей, с которыми ему взаимодействовать будет комфортно. Посмотрим, как его штаб с этой работой справится.
Справится ли Ковальчук с ролью генменеджера? Не уверен. С моей точки зрения генеральным менеджером сборной должен быть человек знакомый с административной и управленческой работой. То, что Ковальчук известный и опытный игрок — это замечательно. То, что его знают в энхаэловских кругах, и он там имеет авторитет — очень хорошо. Но у Ильи совершенно нет опыта организаторской работы. И вот это для него большой минус в работе генменеджера», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».
- 18 октября 2021
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