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Кучеров пропускает сегодняшнюю тренировку «Тампы» из-за повреждения

Кучеров пропускает сегодняшнюю тренировку «Тампы» из-за повреждения
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропускает сегодняшнюю тренировку клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Джо Смит.

Место форварда при игре в большинстве занял Ондржей Палат. Также в занятии принимает участие чешский защитник Ян Рутта, получивший повреждение в последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:1, ОТ).

Напомним, Кучеров не сумел продолжить встречу с «Вашингтоном» из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэйем. Форвард после инцидента держался за пах. Ранее стало известно, что Кучерову может понадобиться операция.

В следующем матче сезона «Тампа» дома примет «Флориду». Матч состоится в среду, 20 октября. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.

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