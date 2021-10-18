Кучеров пропускает сегодняшнюю тренировку «Тампы» из-за повреждения

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропускает сегодняшнюю тренировку клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Джо Смит.



Место форварда при игре в большинстве занял Ондржей Палат. Также в занятии принимает участие чешский защитник Ян Рутта, получивший повреждение в последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:1, ОТ).



Напомним, Кучеров не сумел продолжить встречу с «Вашингтоном» из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэйем. Форвард после инцидента держался за пах. Ранее стало известно, что Кучерову может понадобиться операция.



В следующем матче сезона «Тампа» дома примет «Флориду». Матч состоится в среду, 20 октября. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.