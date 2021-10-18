Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» представил состав на матч с ЦСКА в стиле игры Dota 2

«Спартак» представил состав на матч с ЦСКА в стиле игры Dota 2
Комментарии

«Спартак» и ЦСКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, хозяева представили в «Твиттере» состав на предстоящий матч в стиле компьютерной игры Dota 2. Вчера, 17 октября, российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по данной киберспортивной дисциплине — The International.

«Спартак»:

Красиков (Сковронский);

Хед — Никишин, Виртанен — Лехтеря — Петтерссон;
Вишневский — Брынцев, Широков — Локтионов — Хохлачёв;
Ручкин — Ержабек, Кугрышев — Квартальнов — Дроздов;
Мамкин — Савиков, Цыплаков — Швырёв — Талалуев.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);

Сведберг — Гилмор, Попов — Андронов — Карнаухов;
Калиниченко — Сергеев, Окулов — Светлаков — Плотников;
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Каменев — Гуськов;
Ибрагимов, Полтапов — Котков — Соркин — Сошников.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021