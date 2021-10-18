«Спартак» представил состав на матч с ЦСКА в стиле игры Dota 2

«Спартак» и ЦСКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, хозяева представили в «Твиттере» состав на предстоящий матч в стиле компьютерной игры Dota 2. Вчера, 17 октября, российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по данной киберспортивной дисциплине — The International.
«Спартак»:
Красиков (Сковронский);
Хед — Никишин, Виртанен — Лехтеря — Петтерссон;
Вишневский — Брынцев, Широков — Локтионов — Хохлачёв;
Ручкин — Ержабек, Кугрышев — Квартальнов — Дроздов;
Мамкин — Савиков, Цыплаков — Швырёв — Талалуев.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Сведберг — Гилмор, Попов — Андронов — Карнаухов;
Калиниченко — Сергеев, Окулов — Светлаков — Плотников;
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Каменев — Гуськов;
Ибрагимов, Полтапов — Котков — Соркин — Сошников.
- 18 октября 2021
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